Union stellt Programm für die Bundestagswahl vor

21.06.2021 16:00 Uhr

Berlin: Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Laschet und Söder, haben das Wahlprogramm der Union offiziell vorgestellt. Rund 140 Seiten umfasst der Text. Wie CDU-Chef Laschet bei einer Pressekonferenz erläuterte, verbindet das Programm Klimaschutz mit wirtschaftlicher Stärke und sozialer Sicherheit. CSU-Chef Söder betonte, das Programm stehe für einen Aufbruch. Dieser werde aber mit Sicherheit gestaltet. In ihrem Text lehnt die Union Steuererhöhungen strikt ab. Die Finanzierung der Pandemieschulden soll durch ein stärkeres Wachstum erreicht werden. Außerdem soll der Solidaritätszuschlag komplett wegfallen. Die Steuern auf in Unternehmen verbleibende Gewinne sollen bei 25 Prozent gedeckelt werden. Was möglich ist, soll nach einem Kassensturz entschieden werden. Kritik kommt vom Koalitionspartner SPD. Generalsekretär Klingbeil warf der Union in einem Interview soziale Kälte vor. Auf den Vorstandsetagen knallten die Sektkorken, sagte Klingbeil. Für die Erzieherinnen und Erzieher oder Pflegekräfte passiere hingegen nichts.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2021 16:00 Uhr