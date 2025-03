Union, SPD und Grüne einigen sich auf Milliardenpaket

Berlin: Die Grünen scheinen einem Schuldenpaket von Union und SPD nun doch zustimmen zu wollen. Nach tagelangen Verhandlungen gibt es offenbar einen Kompromiss: Demnach soll aus den insgesamt geplanten 500 Milliarden Euro Schulden ein Fünftel in den Klimaschutz fließen. CDU-Chef Merz erklärte, der Klima- und Transformationsfonds werde mit 100 Milliarden Euro ausgestattet. Es ist auch eine Richtungsentscheidung an Deutschlands Partner und Feinde: Das land sei jetzt in vollem Umfang verteidigungsbereit. Am Dienstag soll über die nötige Änderung des Grundgesetzes abgestimmt werden. Die Stimmen der Grünen verhelfen der künftigen Regierungskoalition aus Union und SPD zur Zweidrittelmehrheit.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 14.03.2025 14:00 Uhr