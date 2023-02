Union sieht kaum Fortschritte nach "Zeitenwende"-Rede von Scholz

Berlin: Die Union wirft Bundeskanzler Scholz verpasste Chancen vor. Ein Jahr nach seiner "Zeitenwende"-Rede sei vom 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen kaum etwas bei der Bundeswehr angekommen. Das hat der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter im BR kritisiert. Er hält es für notwendig, vor allem die zähen Beschaffungsprozesse zu reformieren. Zuvor hatte Verteidigungsminister Pistorius mehr Geld für die Truppe verlangt. Die 100 Milliarden reichten nicht aus, erklärte Pistorius am Abend in der ARD. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich reagierte zurückhaltend auf die Forderung. Zwar verstehe er den Verteidigungsminister sehr gut, und es sei wichtig, dass Deutschland verteidigungsfähig ist. Allerdings seien im Koalitionsvertrag auch in den Bereichen Sozial- und Innenpolitik bedeutende Reformvorhaben niedergelegt, sagte Mützenich im Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Tel Aviv: Nach neuen Gewaltausbrüchen im Westjordanland hat Israels Ministerpräsident Netanjahu zur Ruhe aufgerufen. In einer Videobotschaft erklärte er, auch wenn das Blut koche und das Gemüt erhitzt sei, dürfe niemand das Gesetz in die eigenen Hände nehmen. Zuvor war es im Westjordanland zu Ausschreitungen gekommen. Dabei töteten israelische Siedler nach Angaben des Gesundheitsministeriums einen Palästinenser und verletzten mindestens 100 weitere. Auslöser der Krawalle war ein tödlicher Anschlag bei Huwara, bei dem zwei israelische Brüder erschossen wurden.

Düsseldorf: Wegen eines Warnstreiks fallen am größten Flughafen Nordrhein-Westfalens gut 200 Flüge aus. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitgeteilt hat, sollen sich rund 800 Mitarbeiter an den Arbeitsniederlegungen in Düsseldorf beteiligen. Am Flughafen Köln/Bonn hat der Warnstreik von Beschäftigten der Luftsicherheit bereits gestern Abend begonnen. Dort wurden nach Angaben des Airports fast alle der geplanten 136 Flüge gestrichen. Mit den Aktionen will die Gewerkschaft Verdi im aktuellen Tarifstreit den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Verhandlungen sollen am 27. März fortgesetzt werden.

Berlin Gut zwei Wochen nach den Wahlen in der Hauptstadt gibt der Landeswahlausschuss das endgültige Ergebnis bekannt. Laut dem vorläufigen Ergebnis hatte die CDU die Wahl mit 28,2 Prozent klar gewonnen, SPD und Grüne folgten beide mit 18,4 Prozent. Am Wochenende war durchgesickert, dass der Vorsprung der SPD vor den Grünen noch kleiner sein könnte als bisher angenommen. Medienberichten zufolge liegt er bei 53 Stimmen. Wie eine Regierungskoalition aussehen wird, ist bislang offen.

Dresden: Die katholischen Bischöfe kommen am Nachmittag zur ihrer Frühjahrs-Vollversammlung zusammen. Das Treffen steht im Zeichen des Reformprozesses Synodaler Weg, den die Bischofskonferenz gemeinsam mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken organisiert. Dabei geht es um die katholische Sexualmoral, die Pflicht zur Ehelosigkeit der Priester, die Stellung der Frau in der Kirche und den Umgang mit Macht. Die Bischöfe wollen sich in nicht öffentlichen Sitzungen abstimmen. Einige von ihnen lehnen die Reformen ab. Kritik an dem Erneuerungsprozess kommt auch aus dem Vatikan.

Kurzmeldung ein/ausklappen "Everything Everywere All at Once" räumt bei SAG-Awards ab