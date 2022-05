Union sieht in 9-Euro-Ticket einen "Marketing-Gag"

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das geplante 9-Euro-Ticket für Busse und Bahnen stößt bei der Opposition im Bundestag auf Skepsis. Bei der ersten Debatte über den Gesetzentwurf der Ampelkoalition am Abend hieß es von der Union, der Bund investiere 2,5 Milliarden in einen Marketing-Gag, statt den öffentlichen Personenverkehr durch verbesserte Angebote attraktiver zu machen. Die AfD sprach von einer Irrfahrt aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Die Linke sieht das 9-Euro-Ticket dagegen als Schritt in die richtige Richtung, kritisiert aber, dass es nur auf die Sommermonate begrenzt sein soll. - Interesse an dem Angebot haben einer Umfrage für den ARD-Deutschlandtrend zufolge vor allem Menschen in Großstädten. Hier sagten 60 Prozent der Befragten, sie würden das 9-Euro-Ticket nutzen. Auf dem Land oder in kleineren Städten fällt das Interesse deutlich geringer aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2022 07:00 Uhr