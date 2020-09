Union setzt sich bei Kommunalwahlen in NRW durch

Tennis-Profi Alexander Zverev unterliegt im Finale der US-Open

New York: Tennisprofi Alexander Zverev hat seinen ersten Grand-Slam-Titel verpasst. Der 23-jährige Hamburger unterlag im Finale der US-Open in New York dem Österreicher Dominic Thiem in fünf Sätzen mit 2:6, 4:6, 6:4, 6:3 und 6:7. Für Thiem ist es der größte Erfolg in seiner bisherigen Karriere.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.09.2020 03:00 Uhr