Union setzt Regierung wegen Waffenlieferung an die Ukraine unter Druck

Nachrichtenarchiv - 13.06.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Unionsfranktion im Bundestag will den Druck auf die Regierung zur Unterstützung der Ukraine mit schweren Waffen erhöhen. Dazu bereitet sie einen Antrag vor, in dem sie die Ampel-Koalition auffordert, den gemeinsamen Bundestagsbeschluss zum Thema voll umzusetzen. Bisher sei das nicht geschehen, heißt es im Entwurf des Antrags. Alle von der Regierung angekündigten und eingeleiteten Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine - etwa des Flugabwehrpanzers Gepard, der Panzerhaubitze 2000 und des Mehrfachraketenwerfers Mars - seien über die Vorbereitung nicht hinausgekommen. Der Vizevorsitzende der Unionsfraktion, Wadephul, sagte, die Bundesregierung missachte damit den eindeutigen Beschluss des Parlaments.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2022 07:00 Uhr