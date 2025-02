Union schwört auf die letzten zwei Wahlkampfwochen ein

Nürnberg: Die CSU hat sich auf ihrem kleinen Parteitag demonstrativ hinter Unions-Kanlerkandidat Merz gestellt. Dieser hatte in einer Rede erneut für eine Wende in der Asylpolitik geworben. Zugleich grenzte sich Merz noch einmal von der AfD ab. Es werde an keiner Stelle irgendeine Form der Zusammenarbeit geben. Auch Söder erklärte der AfD den Kampf. Wörtlich sagte er: "Wir sind der Schutzwall, wir sind die Brandmauer."

