Union, Richterbund und Kriminalbeamte kritisieren Cannabis-Gesetz

Berlin: Einen Tag vor der Bundestagsabstimmung über die Teil-Freigabe von Cannabis kommt nochmal massive Kritik an den geplanten neuen Regeln. Der Richterbund fürchtet eine Überlastung der Justiz, weil viele Altfälle überprüft werden müssten. Der Bund der Kriminalbeamten hält das neue Gesetz für ein Regelungsmonster, das in der Praxis kaum umzusetzen sei. Im Prinzip könne künftig jeder Dealer die erlaubte Menge von 25 Gramm Cannabis bei sich tragen. CDU und CSU sprechen von einem völlig untauglichen Gesetz. Ihr Gesundheitspolitiker Sorge appellierte an die Koalition, gemeinsam eine neue Vorlage zu erarbeiten. Die jetzige Vorlage sieht vor, dass Erwachsenen der Besitz und Eigenanbau kleiner Mengen Cannabis grundsätzlich erlaubt wird. Auch Anbau-Vereinigungen sollen ermöglicht werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2024 07:00 Uhr