Union lehnt höhere Kassenbeiträgen für Gutverdiener ab

Berlin: Die SPD-Forderung nach höheren Krankenkassenbeiträgen für Gutverdiener stößt bei der Union auf Widerstand. Der stellvertretende Fraktionschef im Bundestag, Stegemann, erklärte, dadurch würden Arbeit und Leistung unnötig verteuert, was wiederum dem Wirtschaftsstandort Deutschland schade. Ähnlich äußerte sich der Verband der Privaten Krankenversicherung. Verbandsdirektor Reuther sprach von einer "Sondersteuer auf Arbeitsplätze". Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Pantazis, hatte zuvor eine Anpassung der Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Krankenversicherung ins Spiel gebracht. Ihm zufolge könnte das finanziell angeschlagene System so entlastet werden, ohne die Versicherten über Gebühr zu belasten. Die Union plädiert stattdessen für eine Grundsatz-Reform, um die Kassen effizienter und in der Folge kostengünstiger zu machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2025 18:00 Uhr