Union legt Beschlüsse zur Wirtschafts- und Energiepolitik vor

Schmallenberg: Die Union hat bei ihrer Klausurtagung im Sauerland mehrere Vorschläge zur Wirtschafts- und Energiepolitik erarbeitet. Die Sicherung des Wohlstands in Deutschland sei eine der größten Herausforderung der nächsten Jahre, betonte CDU-Chef Merz zum Abschluss des Treffens. Um das zu erreichen, fordert die Union einen Abbau der Bürokratie. Besonders im Blick hat sie dabei das neue Lieferkettengesetz und das Heizungsgesetz. Beide müssten von der Bundesregierung überarbeitet werden, so Merz. Auch mit Blick auf die Klimapolitik betonte der CDU-Chef die Unterschiede zur Ampel-Koalition: Die drei stillgelegten Atomkraftwerke müssten seiner Ansicht nach wieder hochgefahren werden. Außerdem forderte er eine Senkung der Stromsteuer, um die Energiepreise bezahlbar zu machen. Und es sei wichtig, die Sozialabgaben zu senken. Arbeit müsse sich mehr lohnen, sagte Merz. Auch CSU-Landesgruppenchef Dobrindt betonte, es müsse wieder Wachstum in Deutschland geschaffen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2023 13:45 Uhr