Union kündigt Klage gegen beschlossene Wahlrechtsreform an

Berlin: Der Bundestag hat mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP eine Reform des Wahlrechts beschlossen. Das von der Ampel eingebrachte Gesetz verkleinert das Parlament auf maximal 630 Abgeordnete. Zudem sieht die Reform die Abschaffung der Grundmandatsklausel sowie der Ausgleichs- und Überhangmandate vor. Union und Linkspartei kündigten jeweils eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht an: CSU-Landesgruppen-Chef Dobrindt sprach im BR von einer Wahlrechtsmanipulation, die heute stattgefunden habe. Durch die Reform sei etwas in Schiefgelage geraten. Laut Dobdrindt stellt die Ampel mit der Abschaffung der Überhangmandate das Existenzrecht der CSU in Frage und will die Linke aus dem Parlament drängen. Der Geschäftsführer der Linken, Korte, sprach von einem Anschlag auf die Demokratie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2023 17:00 Uhr