Union kritisiert Pläne der Ampel-Koalition zur Cannabis-Legalisierung

12.04.2023 18:00 Uhr

Berlin: CDU und CSU haben Kritik an der von der Bundesregierung geplanten Teil-Freigabe von Cannabis geübt. CDU-Generalsekretär Czaja sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Ampelkoalition lasse unbeantwortet, wie Kinder vor Cannabis geschützt werden sollen. CSU-Chef Söder sprach von einem Irrweg. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek sagte, es sei ein schlechter Witz, dass die Legalisierung angeblich zu mehr Jugendschutz führen solle. Grünenchefin Lang bezeichnete die Cannabis-Legalisierung dagegen als wichtigen Schritt hin zu einer zeitgemäßen Drogenpolitik. Nach den Regierungsplänen soll der Besitz von 25 Gramm Cannabis künftig straffrei bleiben. Jeder darf bis zu drei Pflanzen für den Eigenbedarf anbauen. In einer zweiten Stufe will die Bundesregierung in Modellregionen für fünf Jahre auch den Verkauf über Fachgeschäfte erproben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2023 18:00 Uhr