Union kritisiert Iran-Politik der Bundesregierung

Berlin: Nach der Hinrichtung von vier Menschen im Iran hat die Union der Bundesregierung schwere Versäumnisse vorgeworfen. Der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Hardt, kritisierte, dass sich die Ampel-Koalition nicht für die Geschehnisse im Iran zu interessieren scheine. Mit - so wörtlich - völlig unrealistischen Hoffnungen auf eine Wiederbelebung der Atomgespräche werde das Abschlachten der iranischen Bevölkerung in Kauf genommen. Hardt forderte die Ausweisung iranischer Diplomaten und Sanktionen gegen das Land. Der CDU-Politiker hatte eine politische Patenschaft für den Kurden Bardiani übernommen, der zu den vier Menschen gehört, die am Donnerstag hingerichtet wurden. Das iranische Regime warf der Gruppe eine Zusammenarbeit mit dem Erzfeind Israel vor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2023 13:00 Uhr