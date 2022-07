Union kritisiert "Chancen-Bleiberecht" der Ampel

Bayern fordert Stresstest für heimische Gasversorgung

München: Bayern dringt beim Bund auf einen Stresstest für die heimische Gasversorgung. Ministerpräsident Söder appelliert in einem fünfseitigen Brief an Bundeswirtschaftsminister Habeck, die Leitungskapazitäten für den Fall einer Gasmangellage zu prüfen. Möglicherweise reiche der Gasdruck dann nicht aus, so Söder. Außerdem habe man die Befürchtung, dass die Leitungskapazitäten zu gering seien, um Bayern mit Strom aus Kohlekraftwerken im Westen und Osten zu versorgen. Laut Söder hatte der Bund einen solchen Stresstest bereits im Mai zugesagt, er sei bislang aber offenbar nicht erfolgt. In dem Brief verlangt Söder außerdem, alle für Bayern relevanten Gasspeicher zu füllen und die Atomkraftwerke länger am Netz zu lassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2022 07:00 Uhr