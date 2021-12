Union kritisiert Ampel-Nachtragshaushalt scharf

Nachrichtenarchiv - 16.12.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag kommt am Vormittag zusammen, um über den umstrittenen Nachtragshaushalt der Ampel-Koalition zu debattieren. Bundesfinanzminister Lindner will mit Krediten in Höhe von 60 Milliarden Euro den sogenannten Energie- und Klimafonds aufstocken. Aus dem Fonds will die Bundesregierung in den nächsten Jahren Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung stemmen. Ursprünglich war das Geld zur Bekämpfung der Corona-Krise vorgesehen. Laut Lindner dienen die Mittel durch die geplanten Investitionen ebenfalls der Bewältigung der Pandemie-Folgen. Scharfe Kritik kommt dagegen von der Opposition. Der ehemalige Kanzleramtschef Braun wirft der Ampel-Koalition vor, mit den Plänen gegen den Sinn der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse zu verstoßen. Das werde eine sehr ernste Debatte heute im Bundestag, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2021 09:00 Uhr