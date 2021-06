Union ist uneins über Mütterrente

Nachrichtenarchiv - 20.06.2021 14:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Auch die Union feilt an ihrem Wahlprogramm. Am Abend wollen die Parteichefs von CDU und CSU, Laschet und Söder, letzte Punkte beraten. Morgen soll das Programm vorgestellt werden und unter anderem ein klares Nein zu Steuererhöhungen enthalten. Uneinigkeit herrscht bei der Frage, ob die Mütterrente ausgeweitet werden soll. Die CSU will, dass auch für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, 3 Rentenpunkte anerkannt werden, und nicht wie bisher 2,5. Parteichef Söder sagte der "Bild am Sonntag", dies sei eine Frage der Gerechtigkeit. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Bouffier dagegen sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Aufstockung der Mütterrente sei nicht finanzierbar.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.06.2021 14:30 Uhr