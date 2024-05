Union ist auf Parteitag in Schlussphase ihres Europawahlkampfs gestartet

Berlin: Die CDU hat zum Ende ihres Bundesparteitags den Blick auf die anstehenden Europawahlen gerichtet. EU-Kommissionspräsidentin und EVP-Spitzenkandidatin von der Leyen rief in ihrer Rede vor den Delegierten zur Geschlossenheit der EU auf. Gerade mit Blick auf Russland brauche es eine klare Kante. Von der Leyen warf dabei auch der AfD vor, eine zu große Nähe zu Russland und China zu haben. Die AfD schwadroniere über Volk und Vaterland, aber verrate es an Autokraten, so von der Leyen. Zudem liebäugele die Partei mit einem Austritt aus der EU. Dies würde Deutschland aber etwa zehn Prozent seiner Wirtschaftsleistung kosten. CDU-Chef Merz und CSU-Chef Söder hatten zuvor betont, dass sie sich für eine zweite Amtszeit von der Leyens als EU-Kommissionpräsidentin einsetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2024 20:00 Uhr