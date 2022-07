Union hat keine hohen Erwartungen an Krisengipfel im Kanzleramt

Nachrichtenarchiv - 04.07.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Union hat sich mit Blick auf das heutige Krisengespräch im Kanzleramt über die stark gestiegenen Preise skeptisch gezeigt. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, erklärte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, es sei durchaus denkbar, dass nun schnell weitere Entlastungen folgen. Diese müssten aber auf die Menschen beschränkt werden, die am stärksten unter den hohen Energiekosten leiden. Wichtig sei, dass der Staat seine eklatante Verschuldungspolitik nicht weiterbetreibe, betonte Frei. Teilnehmen bei dem Treffen mit Bundeskanzler Scholz wird auch Verdi-Chef Werneke. Er setzt auf kräftige Lohnerhöhungen. In Zeiten, in denen die Preise dauerhaft steigen, müssten auch die Tariflöhne mit dauerhafter Wirkung steigen, so Werneke. Die Warnungen vor einer Lohn-Preis-Spirale halte er für eine absolute Mär.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2022 10:00 Uhr