Union hält an ihrer Kritik am geplanten Bürgergeld fest

Berlin: Die Union bleibt bei ihrer Kritik am geplanten Konzept zum Bürgergeld. Die Chefin der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, die CDU-Bundestagsabgeordnete Connemann, sagte, nach wie vor sei das Bürgergeld eine Abkehr vom Prinzip Fördern und Fordern. Die in Aussicht gestellten Änderungen seien Kosmetik und änderten nichts an der Substanz des Vorhabens. Finanzminister Lindner wies die Kritik der Union abermals zurück. Vor allem beim Schonvermögen rate er davon ab, in einen Schäbigskeitswettbewerb zu treten. Wenn Menschen wegen eines Schicksalsschlags in den Bezug rutschen, sollten sie nach Lindners Worten nicht das verzehren müssen, was sie sich vielleicht über Jahrzehnte aufgebaut hätten. Die Regierungskoalition ist beim Bürgergeld auf die Stimmen der Union im Bundesrat angewiesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2022 12:00 Uhr