Union geht als Wahlsiegerin aus Bundestagswahl hervor

Berlin: Die Union mit Kanzlerkandidat Merz hat die Bundestagswahl für sich entschieden. Nach Auszählung aller Wahlkreise kommen CDU und CSU auf 28,6 Prozent. Auf Platz zwei folgt die AfD mit 20,8 Prozent. Die SPD bricht demnach auf historisch niedrige 16,4 Prozent ein, gefolgt von den Grünen mit 11,6 Prozent. Die Linke legt deutlich zu und zieht mit 8,8 Prozent sicher in den Bundestag ein. Wie die Bundeswahlleiterin in der Nacht weiter mitgeteilt hat, scheiterte das BSW mit 4,97 Prozent ganz knapp an der Fünf-Prozent-Hürde. Die FPD kam auf 4,3 Prozent und ist damit auch raus dem Parlament. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 83 Prozent, dem höchsten Wert seit 1990. - Rein rechnerisch ist mit dem Ergebnis eine Zweier-Koalition aus Union und SPD möglich. Für ein schwarz-grünes Bündnis reichen die Stimmen nicht.

