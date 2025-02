Union geht als Wahlsieger aus der Bundestagswahl hervor - CSU gewinnt in Bayern

Berlin: Im künftigen Bundestag sind nur noch fünf Parteien vertreten. Die FDP und das BSW scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde. Wahlsieger sind CDU und CSU mit 28,6 Prozent. Gemeinsam mit der SPD würde es für eine Mehrheit im Parlament reichen, obwohl die Sozialdemokraten bei nur noch 16,4 Prozent liegen. Zweitstärkste Kraft ist mit 20,8 Prozent die AfD. Die Grünen kommen auf 11,6 Prozent, die Linke auf 8,8 Prozent. Die CSU in Bayern erringt zwar wieder alle Direktmandate. Weil sie aber landesweit nur gut 37 Prozent erreicht, ziehen die Kandidaten aus München-Süd, Nürnberg-Nord und Augsburg-Stadt doch nicht ins Parlament ein. Auch in Bayern ist die AfD mit 19 Prozent die Nummer zwei. Die Grünen überholen die SPD, die Linke liegt deutlich über 5 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2025 08:00 Uhr