Union fordert Verkaufsverbot von Lachgas

Berlin: Die Union im Bundestag fordert ein Verkaufsverbot von Lachgas an Minderjährige. Die Gefahr psychischer Abhängigkeit sei erheblich, in extremen Fällen könne es zu Ohnmacht, Lähmungen und Herzbeschwerden führen, so der CDU-Gesundheitsexperte, Sorge, im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Lachgas kann Glücksgefühle und Halluzinationen auslösen und wird als Partydroge bei jungen Menschen immer beliebter. In höheren Mengen wirkt es betäubend. Auch die Deutsche Gesellschaft für Neurologie warnt vor schweren neurologischen Beschwerden oder Blutbildungsstörungen als Folge des Konsums. Mit Lachgas wurde vor mehr als 200 Jahren schmerzfreies Operieren möglich. Inzwischen verwenden Krankenhäuser und Ärzte andere Narkosemittel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2024 08:00 Uhr