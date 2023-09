Union fordert strengere Migrationsregeln

Berlin: In der aktuellen Migrationsdebatte fordern CDU und CSU, die illegale Einwanderung nach Deutschland zu begrenzen. Ein entsprechender Antrag, den die Unionsfraktion im Bundestag stellen will, liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Demnach will die Union Aufnahmeprogramme einschränken, auch für Geflüchtete aus Afghanistan. Dazu soll das Bleiberecht eingegrenzt und der Familiennachzug nicht ausgeweitet werden. Statt Geld sollen Asylbewerber, wenn es nach der Union geht, vor allem Sachleistungen bekommen. Außerdem soll es weitere Grenzkontrollen geben. Wie schon an der deutsch-österreichischen Grenze solle auch an der polnischen und an der tschechischen Grenze kontrolliert werden. Des weiteren wollen CDU und CSU die Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten erweitern. Auch Tunesien, Marokko, Algerien und Indien sollen in Zukunft dazugehören.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.09.2023 14:45 Uhr