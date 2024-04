Union fordert schärferen Kurs in der Asylpolitik

München: Politiker von CDU und CSU fordern angesichts der neuen Kriminalstatistik die Bundesregierung auf, ihren Kurs in der Asylpolitik zu ändern. Bayerns Innenminister Herrmann sagte der "Augsburger Allgemeinen", man dürfe sich nicht damit abfinden, dass sich eine unkontrollierte Zuwanderung negativ auf die Sicherheitslage auswirke. Besonders der vergleichsweise hohe Anteil der nicht-deutschen Tatverdächtigen muss laut Herrmann in den Blick genommen werden. Er forderte mehr Rückführungen von straffälligen Ausländern und eine Eindämmung der illegalen Migration. Sachsens Innenminister Schuster von der CDU sprach im "Tagesspiegel" von einer sehr negativen Entwicklung. Deshalb brauche es eine Migrationsobergrenze. Morgen will Bundesinnenministerin Faeser die neue Kriminalstatistik vorlegen. Bereits vorab wurde bekannt, dass bundesweit die Zahl der Straftaten im Vergleich zum vergangenen Jahr gestiegen ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2024 10:00 Uhr