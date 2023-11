Union fordert nach Geiselnahme in Hamburg besseren Schutz für Flughäfen

Berlin: CDU und CSU im Bundestag fordern nach der Geiselnahme am Hamburger Flughafen einen besseren Schutz für die deutschen Airports. Der Innenexperte der Unionsfraktion,Throm, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, in Sachen Sicherheitsstandards dürfe Deutschland nicht weiter blauäugig durch die Welt gehen. Er erwarte von der Bundesregierung und vor allem von Innenministerin Faeser, dass nun unverzüglich gemeinsam mit den Ländern Konzepte geprüft und überarbeitet werden, so Throm. Am Samstag hatte ein Mann mit einem Auto die Zufahrtsbeschränkungen zum Hamburger Flughafen durchbrochen und war bis auf das Vorfeld des Airports vorgedrungen. Im Fahrzeug hatte sich auch seine Tochter befunden. Erst nach rund 18-stündigen Verhandlungen konnte die Geislenahme unblutig beendet werden. Der Flughafen war mehr als 20 Stunden gesperrt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.11.2023 02:00 Uhr