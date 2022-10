Union fordert Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 02.10.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hardt, hat angesichts der militärischen Erfolge der Ukraine mehr deutsches Engagement gefordert. Bessere Ausrüstung, etwa durch Schützen- und Kampfpanzer, könnte dem Land im Gegensatz zu einer Nato-Mitgliedschaft sofort helfen, sagte der CDU-Politiker. Schwere Waffen dieser Art will die Bundesregierung bislang nicht an Kiew liefern. Verteidigungsministerin Lambrecht hat ihrem ukrainischen Kollegen allerdings gestern bei einem Besuch in Odessa zugesagt, innerhalb weniger Tage eine erste Einheit des bereits angekündigten hochmodernen Luftabwehrsystem Iris-T zur Verfügung zu stellen. - Nach Einschätzung britischer Geheimdienste haben russische Einheiten beim Rückzug aus der strategisch wichtigen Stadt Lyman hohe Verluste erlitten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2022 13:00 Uhr