Union fordert längere Laufzeit von Atomraftwerken

Nachrichtenarchiv - 22.09.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat über die Verschiebung des Atomausstiegs debattiert. Die Unionsfraktion brachte einen Antrag ein, in dem sie eine Laufzeitverlängerung für die drei noch nicht abgeschalteten AKWs bis Ende 2024 fordert. CDU und CSU begründen das mit der Energiekrise im Zuge des Ukraine-Kriegs. Mit Blick auf das noch laufende bayerische Atomkraftwerk Isar 2 sagte Unionsfraktionsvize Spahn: Wenn das Kraftwerk wie geplant als Reserve vorgehalten werde solle, dann müssten jetzt die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden - also die Wartung durchgeführt, das Personal vorgehalten und die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden. Darüber hinaus mache es keinen Sinn, Geld in ein Kraftwerk zu investieren, wenn es dann aber keinen Strom produziere. Grünen-Fraktionsvize Verlinden entgegnete, Atomkraft sei unflexibel, riskant und teuer. Zudem würden die Atomkraftwerke die Energiewende blockieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2022 12:00 Uhr