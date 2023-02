Union fordert Faeser im Falle einer Kandidatur in Hessen zum Rücktritt auf

Nachrichtenarchiv - 31.01.2023 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach Ansicht der Union müsste Bundesinnenministerin Faeser zurücktreten, falls sie bei der Landtagswahl in Hessen als Spitzenkandidatin der SPD antritt. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Throm, sagte, es wäre unverantwortlich neben einem Wahlkampf auch das Innenministerium führen zu wollen - in diesen herausfordernden Zeiten, wo in Europa Krieg herrscht und die Sicherheitsbehörden mit Reichsbürgern, Rechtsextremisten und vereitelten Terroranschlägen alle Hände voll zu tun hätten. Faeser ist auch hessische SPD-Vorsitzende. Nach Medienberichten möchte sie als Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl antreten, ihr Amt als Bundesinnenministerin aber vorerst behalten. Dies sei mit Bundeskanzler Scholz abgesprochen. Von Grünen und FDP kommen kritische Stimmen zu dieser Doppelrolle. Am Freitag will Faeser selbst ihre Pläne vorstellen.

