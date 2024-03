Union fordert Erklärung von Scholz zu Taurus-Abhörskandal

Berlin: Die Union fordert eine Erklärung von Bundeskanzler Scholz im Bundestag zum Abhörskandal bei der Bundeswehr. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt brachte im Spiegel zudem einen Untersuchungsausschuss in der Sache ins Gespräch. Russische Medien hatten eine Konferenz zwischen hochrangigen Offizieren veröffentlicht, in der diese Einsatzszenarien für den Taurus-Marschflugkörper erörterten, falls dieser doch noch an die Ukraine geliefert würde. Die Union liest dort heraus, dass bei einer Lieferung eine Beteiligung deutscher Soldaten technisch nicht zwingend erforderlich ist. Scholz hatte sein Nein zu einer Taurus-Lieferung immer damit begründet, dass Deutschland dann in den Krieg hineingezogen werden könnte. Wie Russland an den Mitschnitt gelangt ist, wird nun vom Militärischen Abschirmdienst untersucht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.03.2024 08:00 Uhr