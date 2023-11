Union fordert Ergebnisse beim Bund-Länder-Gipfel zur Migration

Berlin: Vor dem Bund-Länder-Gipfel zum Thema Migration am kommenden Montag macht die Union Druck auf die Ampelregierung. Der CSU-Fraktionschef im Bayerischen Landtag, Holetschek, hat der "Augsburger Allgemeinen" gesagt, wenn Berlin es nicht schaffe die Zuwanderung zu begrenzen, dann sei die Regierungskoalition handlungsunfähig. Dann müsse es Neuwahlen geben. Konkret fordert Holetschek von Geldzahlungen auf Sachleistungen für Asylbewerber umzustellen und Asylanträge schneller zu bearbeiten. Mehr Takraft wünscht sich auch die CDU. Deren parlamentarische Geschäftsführer, Frei, machte in der "Rheinischen Post" deutlich, die Menschen erwarten von der Politik, dass sie den gordischen Knoten endlich durchschlägt. Bundeskanzler Scholz will sich heute Nachmittag im Vorfeld des Gipfels am Montag mit Unions-Chef Merz und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt treffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2023 06:00 Uhr