Union fordert Eingreifen Steinmeiers im Ampel-Streit

Berlin: Angesichts anhaltender Streitigkeiten innerhalb der Bundesregierung fordern einige Unionspolitiker Bundespräsident Steinmeier auf, einzugreifen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte der "Bild am Sonntag", mit dem Amtseid habe die Koalition geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Dazu gehöre auch die Bereitschaft, das gescheiterte Regierungsbündnis aufzulösen. Der Bundespräsident solle den drei Parteien in einem Gespräch die Möglichkeiten zur Trennung aufzeigen, so Dobrindt. Unionsfraktionsvize Middelberg forderte Steinmeier ebenfalls zum Handeln auf. Der permanente Ampel-Streit lähme das ganze Land.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.10.2024 10:30 Uhr