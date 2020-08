Union fordert Aufklärung über mutmaßlichen Berlin-Attentäter

Nachrichtenarchiv - 20.08.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag in der Bundeshauptstadt verlangt die Union von den dortigen Behörden Aufklärung. Der CSU-Innenpolitiker Kuffer forderte in der heutigen "Bild"-Zeitung Informationen darüber, warum sich der abgelehnte Asylbewerber noch in Berlin aufhielt. Der CDU-Innenexperte de Vries äußerte sich ähnlich. Der tatverdächtige Iraker soll mit seinem Pkw mehrere Motorräder und ein Auto absichtlich gerammt haben. Dabei wurden sechs Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Ein Haftrichter ließ den Verdächtigen in der Psychiatrie unterbringen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.08.2020 03:00 Uhr