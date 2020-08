Union fordert Aufklärung nach Auto-Anschlag in Berlin

Nachrichtenarchiv - 20.08.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag auf der Stadtautobahn von Berlin verlangt die Union von den Behörden Aufklärung. Der CSU-Innenpolitiker Kuffer fordert in einem Zeitungsinterview Informationen darüber, warum sich der abgelehnte Asylbewerber noch in Berlin aufgehalten hat. Der Fall zeige auf dramatische Weise erneut, dass eine rechtzeitige und konsequente Abschiebung unter Umständen Leben retten könne, so Kuffer. Ähnlich äußerte sich der CDU-Innenpolitiker de Vries. Der 30-jährige Iraker soll mit seinem Auto mehrere Motorräder und einen Pkw gerammt haben. Sechs Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer. Der Mann ist jetzt vorläufig in der Psychiatrie untergebracht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.08.2020 09:45 Uhr