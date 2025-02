Union erneuert Forderung nach Abschiebeflühen

Als Reaktion auf den Münchner Anschlag hat CSU-Chef Söder wöchentliche Abschiebeflüge nach Afghanistan gefordert. Der Täter stammt von dort. Auch Unions-Kanzlerkandidat Merz spricht sich für diese Abschiebeflüge aus. Dazu müsse man aber bereit sein, mit den Taliban zu verhandeln. Das sagte Merz am Abend in der Viererrunde mit den anderen Kanzlerkandidaten bei RTL und ntv. Vize-Kanzler Habeck lehnt Verhandlungen mit den Islamisten in Kabul ab. Ihre Herrschafft nanngte er, so Habeck wörtlich, "ein Terror-Regime". - Deutschland erkennt die Taliban nicht als legitime Regierung Afghanistans an.

