Union erneuert Forderung nach Abschiebeflügen

Wöchentliche Abschiebeflüge nach Afghanistan - die fordert CSU-Chef Söder. Der Bund müsse Rückführungen möglich machen und dazu mit den islamistischen Taliban verhandeln, die in Afghanistan die Macht haben. Söder reagiert damit auch auf den Autoanschlag mit zwei Toten und 37 Verletzten in München. Der Täter stammt aus Afghanistan, war zuletzt allerdings rechtmäßig in Deutschland, hätte also nicht abgeschoben werden können.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.02.2025 12:00 Uhr