Union dringt auf Tempo bei Regierungsbildung

Berlin: Nach der Bundestagswahl will die Union schnell zu einer neuen Regierung kommen. Fraktionsvize Spahn sagte, entscheidend sei der politische Wille bei den Parteien der Mitte. Es gehe jetzt darum, Deutschland schnell aus der Rezession zu führen. Auch CSU-Generalsekretär Huber mahnte im BR-Interview zur Eile. Kanzlerkandidat Merz hofft, dass bis Ostern eine Koalition mit der SPD zustande kommt. Bei den Sozialdemokraten soll Co-Parteichef Klingbeil künftig auch die Fraktion führen. Der bisherige Kanzler Scholz will einer neue Regierung nicht angehören. Über eine Koalition mit der Union sollen nach den Worten von Generalsekretär Miersch die SPD-Mitglieder entscheiden. - Einen tiefen personellen Einschnitt wird es bei der FDP geben: Parteichef Lindner will nach elf Jahren nicht wieder kandidieren und aus der Politik ausscheiden. Mehr Klarheit über diese Personalfragen sollen die Sitzungen der Parteiführungen bringen, die in den nächsten Stunden angesetzt sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2025 09:00 Uhr