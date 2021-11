Union dringt auf Nachbesserungen bei frisch verabschiedetem Infektionsschutzgesetz

Söder hält Debatte über eine allgemeine Impfpflicht auch in Deutschland für sinnvoll

Berlin: Die Pläne für eine allgemeine Impfpflicht in Österreich haben die Diskussion über verpflichtende Impfungen auch in Deutschland neu befeuert. Bayerns Ministerpräsident Söder zeigte sich dafür offen. In den ARD-Tagesthemen sagte er, angesichts der hohen Inzidenzen bei Ungeimpften und der überlasteteten Intensivstationen sei das eine Möglichkeit zu handeln. Wenn alle Anreize zum Impfen ins Leere laufen, werde man aus der Dauerschleife Corona ohne Impflicht nicht herauskommen. Die FDP-Gesundheitspolitikerin Aschenberg-Dugnus kritisierte Söder für seinen Vorstoß zur allgemeinen Impfpflicht. Es helfe niemandem, das als Drohkulisse in den Raum zu stellen, so Aschenberg-Dugnus in Bild live. Außenminister Maas von der SPD sagte, er halte eine solche Maßnahme für nicht notwendig und aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten für schwierig.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.11.2021 06:15 Uhr