Union dringt auf höhere Verteidigungsausgaben

Berlin: Die Union dringt auf eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Dabei zeichnet sich ab, dass CDU und CSU den Bundestag in seiner jetzigen Zusammensetzung über ein weiteres Sondervermögen zur Stärkung der Bundeswehr abstimmen lassen wollen. Fraktionsvize Wadephul verwies darauf, dass sich Grüne und FDP bereit gezeigt hätten, diesen Plan zu unterstützen. Damit wäre - zusammen mit der SPD - die notwendige Zweidrittel-Mehrheit gegeben. Man könne nicht wochenlang warten, so Wadephul. Der CDU-Außenpolitiker wörtlich: "Diese Wochen hat die Ukraine nicht." Deutschland müsse sich jetzt schnell sortieren und in Europa eine Führungsrolle übernehmen. In diesem Zusammenhang drängte der CDU-Politiker auf eine schnelle Regierungsbildung. Union und SPD wollen ihre Sondierungsgespräche am Nachmittag fortsetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2025 10:00 Uhr