Union diskutiert über personelle Neuaufstellung nach Wahlniederlage

Nachrichtenarchiv - 28.09.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der CDU-Politiker Röttgen warnt seine Partei davor, nach der Wahlniederlage sofort eine personelle Erneuerung anzustreben. Man könne nicht parallel zu Verhandlungen über eine Regierung einen eigenen internen Wettbewerb in Gang setzen, sagte Röttgen dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Armin Laschet sei der gewählte CDU-Vorsitzende und der gemeinsame Kanzlerkandidat. Diese Entscheidungen stehen, bis andere getroffen würden, so Röttgen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat hingegen eine Neuaufstellung der CDU gefordert. Der "Rheinischen Post" sagte er, man müsse zügig über die inhaltliche und personelle Aufstellung der Partei für die Zukunft sprechen. Die Union habe viele Wechselwähler verloren. Das müsse dann auch die Aufstellung für die kommende Zeit bestimmen. Mit Blick auf seine Unterstützung für CSU-Chef Söder als Kanzlerkandidat sagte Altmaier, es sei nicht schön, wenn man am Ende sehe, dass die eigenen Befürchtungen von der Realität noch übertroffen worden seien.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.09.2021 04:00 Uhr