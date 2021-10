Union diskutiert über Aufarbeitung und Neuaufstellung in Opposition

Nachrichtenarchiv - 17.10.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Münster: Beim Deutschlandtag der Jungen Union hat CDU-Chef Laschet die Union zur Geschlossenheit aufgerufen. Es werde nicht leicht in der Opposition gegen eine Ampel, sagte Laschet. So wie jetzt könne es nicht weitergehen, man müsse wieder zusammenstehen. Man sitze mit schrillen Parteien in der Opposition, sagte Laschet wörtlich. Die Union müsse der Anker der Seriosität bleiben. Auch CSU-Generalsekretär Blume schwor die Union auf eine starke Oppositionsarbeit ein.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.10.2021 04:00 Uhr