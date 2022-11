Union bleibt bei Kritik zum Bürgergeld

Nachrichtenarchiv - 05.11.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Auch nach der Überarbeitung des Gesetzentwurfs zum Bürgergeld kommt weiter Kritik aus den Reihen der Union: Die in Aussicht gestellen Anpassungen seien nur Kosmetik und keinen wirkliche Änderung, kritisierte die Chefin der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Connemann. Noch immer solle Geld gezahlt werden, auch wenn keine Leistungsbereitschaft vorliege - ernsthafte Anreize zum Arbeiten gebe es nicht. - Die Ampel-Parteien hatten sich zuvor auf Änderungen beim Bürgergeld verständigt. So haben die Jobcenter laut Bundesarbeitsminister Heil künftig stärkere Möglichkeiten gegen Leistungsmissbrauch vorzugehen. Außerdem sollen die Heizkosten in den ersten beiden Jahren des Bezugs nur in angemessener Höhe übernommen werden - die ursprünglichen Pläne sahen kein Limit vor. Das und weitere Punkte hatten insbesondere CDU und CSU scharf kritisiert und mit einer Blockade des Bürgergeldes im Bundesrat gedroht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.11.2022 05:00 Uhr