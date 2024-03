Union beschließt Programm für die Europawahl

Berlin: Die Spitzen von CDU und CSU haben das gemeinsame Programm für die Europawahl verabschiedet. Es steht unter dem Titel "Mit Sicherheit für Europa - für ein Europa, das schützt und nützt." An dem Treffen in der CDU-Zentrale in Berlin nahmen neben Parteichef Merz und dem CSU-Vorsitzenden Söder auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Weber teil. Alle vier zeigten sich anschließend demonstrativ geschlossen. So verwies CDU-Chef Merz darauf, dass das Wahlprogramm einstimmig beschlossen wurde. Nach seinen Worten soll vor allem die mittelständische Wirtschaft wettbewerbsfähiger gemacht werden. Der bayerische Ministerpräsident Söder sprach von einem Signal von Seriosität, Vertrauen und Stabilität. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die für eine zweite Amtszeit kandidiert, bedankte sich für die Unterstützung. Sie verwies auf Erfolge zum Beispiel im Kampf gegen die Corona-Pandemie und kündigte an, verstärkt Arbeitsplätze für Zukunftstechnologien zu schaffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2024 13:15 Uhr