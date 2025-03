Union Berlin unterliegt Kiel

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Union Berlin gegen Holstein Kiel verloren. Am Ende stand es 0 zu 1. Vor wenigen Minuten begann die Partie Augsburg gegen Freiburg. In der zweiten Liga hat Paderborn mit 2 zu 0 gegen den Spitzenreiter Hamburger SV gewonnen. Damit ist die Erfolgsserie der Hanseaten gerissen. Hertha BSC kassierte eine 0 zu 4-Niederlage in Elversberg. Außerdem besiegte Magdeburg Darmstadt mit 4 zu 1.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.03.2025 17:30 Uhr