Union Berlin und Mainz 05 gewinnen in der Fußball-Bundesliga

Nachrichtenarchiv - 22.11.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Sport: Union Berlin hat das Sonntagabend-Spiel der Fußball-Bundesliga gewonnen. Beim 1.FC Köln setzten sich die Berliner mit 2:1 durch. Zuvor hatte Mainz 05 den ersten Saisonsieg eingefahren. Beim SC Freiburg siegten die Mainzer mit 3:1. In der zweiten Bundesliga spielten Würzburg - Hannover 2:1, Fürth - Regensburg 3:1, Hamburg - Bochum 1:3 und Aue - Darmstadt 3:0. Beim Saisonstart der Skispringer hat es einen deutschen Doppelsieg gegeben. Markus Eisenbichler gewann in Wisla in Polen vor Karl Geiger.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.11.2020 20:00 Uhr