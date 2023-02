Nachrichtenarchiv - 24.02.2023 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Fußball-Europa-League stehen Union Berlin und Bayer Leverkusen im Achtelfinale. Die Berliner haben am Abend das Rückspiel der Zwischenrunde gegen Ajax Amsterdam mit 3:1 gewonnen. Das Hinspiel hatte 0:0 geendet. Leverkusen setzte sich bei AS Monaco mit 5:3 im Elfmeterschießen durch. Das Hinspiel hatte Leverkusen mit 2:3 verloren.

