Union Berlin übernimmt Tabellenführung

Nachrichtenarchiv - 04.02.2023 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Die Köpenicker schlugen Mainz 05 mit 2:1 und liegen nun zwei Punkte vor dem FC Bayern München, der erst morgen in Wolfsburg spielt. Die übrigen Ergebnisse: Dortmund - Freiburg 5:1, Köln - Leipzig 0:0, Frankfurt - Hertha 3:0, Bochum - Hoffenheim 5:2 und Mönchengladbach - Schalke 0:0. Bereits gestern schlug Augsburg - Leverkusen 1:0. Morgen dann spielen außer den Bayern in Wolfsburg noch Stuttgart gegen Bremen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2023 21:00 Uhr