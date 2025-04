Union Berlin schlägt Wolfsburg 1:0 - Gladbach spielt remis auf St. Pauli

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Union Berlin wichtige Punkte für den Klassenerhalt gesammelt. Die Berliner besiegten Wolfsburg mit 1:0. Zuvor hatten sich St. Pauli und Mönchengladbach 1:1 getrennt. In der zweiten Liga verlor Schlusslicht Regensburg in Elversberg mit 0:6.

