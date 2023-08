Union Berlin schlägt Mainz 4:1

Berlin: In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin Mainz 4:1 besiegt. In der zweiten Liga gelang Nürnberg ein 3:2-Erfolg in Osnabrück. Braunschweig besiegte Bundesliga-Absteiger Schalke mit 1:0, Magdeburg gewann in Kiel mit 4:2.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2023 17:30 Uhr