Union Berlin gewinnt Testspiel gegen Nürnberg vor 4.500 Fans

Nachrichtenarchiv - 06.09.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Fußball-Bundesligist Union Berlin hat sein Testspiel vor 4.500 Fans gewonnen. Die Mannschaft spielte 2:1 gegen den Zweitligisten Nürnberg. Erstmals seit der Corona-Pause im März durften die Union-Fans wieder ins heimische Stadion. Das Land Berlin erlaubt seit dem 1. September wieder Freiluftveranstaltungen mit bis zu 5.000 Besuchern. Die Zuschauer hielten sich dem Hygienereferenten zufolge an die Abstandsregeln. Bundesgesundheitsminister Spahn hat den Zuschauer-"Flickenteppich" im Profifußball kritisiert. Spahn sagte in Berlin, er hätte sich sehr gewünscht, dass es bis Ende Oktober einen gemeinsamen Ansatz gibt für den Start in die Bundesliga.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.09.2020 03:00 Uhr