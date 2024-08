Union Berlin feiert Sieg in der Fußball-Bundesliga

Berlin: In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin 1:0 gegen St. Pauli gewonnen. Der Treffer für die Berliner fiel in der 34. Minute. Morgen spielt der FC Bayern gegen Freiburg und Augsburg ist in Heidenheim zu Gast. Bei den Frauen sind die Spielerinnen des FC Bayern mit einem Auswärtssieg in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Gegen Aufsteiger Turbine Potsdam hieß es am Ende 2:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2024 07:00 Uhr